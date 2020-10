Premier Conte: "Strategia differente adesso. Il governo c'è ma ciascuno deve fare la sua parte"

Il premier Giuseppe Conte, intervenendo in conferenza stampa per spiegare le decisioni prese e i provvedimenti che conterrà il prossimo DPCM, parla così delle misure che adotterà il Governo: "La strategia non è e non può essere la stessa della primavera, in questi mesi abbiamo lavorato intensamente. Dobbiamo tutelare sanità ed economia, usando un principio di proporzionalità e adeguatezza. Il governo c'è ma ciascuno deve fare la sua parte. Le misure più efficaci restano le precauzioni di base: mascherina, distanziamento e igiene delle mani. Facciamo attenzione nelle situazioni in cui abbassiamo la guardia, con parenti ed amici. In queste situazioni occorre massima precauzione".