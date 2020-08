Pres. Atalanta: "Dispiaciuto per Juve e Napoli: noi responsabilizzati, dovremo fare bella figura"

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della grande sfida che attende la sua Atalanta, unica rimasta delle squadre italiane in Champions League dopo l'eliminazione di Juventus e Napoli. Gli orobici domani se la vedranno con il PSG: "Sono dispiaciuto per Juventus e Napoli, anzitutto. Ma ha detto bene lei: stranito perché è incredibile, e orgoglioso. Dunque responsabilizzato: dovremo cercare di fare una bella figura, contro uno squadrone. A me a volte non sembra ancora vero. Però poi, se razionalizzo, ci vedo dietro tante cose: una struttura societaria che mio figlio Luca sta valorizzando, un grande lavoro dello staff tecnico e giocatori super per il loro comportamento, non solo in campo".