Pres. Boca Juniors: "Nessuna offerta dell'Udinese per il nostro portiere Agustin Rossi"

"Non è arrivata alcuna offerta, lo dico con tutta l'onestà del mondo". Il presidente del Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, ha smentito categoricamente i rumors sulla presunta proposta ufficiale presentata dall'Udinese per l'acquisto del portiere Agustin Rossi. Il classe '95, attualmente in prestito al Lanus e obiettivo dei friulani per il possibile dopo-Musso, è di proprietà degli Xeneizes dal 2017.