Pres. Galatasaray: "Non ci crederete, ma anche la Juve voleva Falcao"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Non è stato un inizio da sogno quello al Galatasaray per Radamel Falcao, fermato da un infortunio al tendine d’Achille. Tuttavia il presidente del club turco Mustafa Cengiz ha rivelato un retroscena relativo al giocatore ai microfoni di Sprox: “Falcao quando è arrivato da noi non era infortunato: un giocatore acciaccato non avrebbe potuto giocare due partite sul quel livello. Molte persone non ci credono, ma non sapevano che Falcao, ad esempio, lo voleva anche la Juventus”.