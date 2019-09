© foto di Matteo Bottazzo

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha commentato così il match perso in casa contro il Napoli: “Per fare risultato oggi serviva una grande prestazione del Lecce e una sottotono del Napoli - riporta Tuttocalciopuglia.com -. L’episodio del rigore, fatto calciare nuovamente, ha inciso negativamente per noi sul corso di una partita in cui probabilmente sarebbero comunque emersi i valori delle due squadre. Ci prendiamo l’applauso finale del pubblico per affrontare con forza mercoledì quello che è di fatto uno spareggio”, ha concluso.