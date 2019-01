Presidente Boca: "Nandez vuole l'Italia, ma Cagliari faccia uno sforzo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Boca Juniors Daniel Angelici ha parlato dell'offerta del Cagliari per Naithan Nandez. Queste le sue parole riportate da planetabocajuniors.com: "Era arrivata un'offerta per Nandez ma l'avevamo rifiutata. Adesso è arrivata una proposta per la sua clausola, ma la forma di pagamento non ci è piaciuta perché con la prima tranche non pagheremmo neanche le tasse. Lui vuole andare in Italia, ma ancora non è chiuso niente perché stiamo lavorando proprio su questa formula di pagamento. Il Cagliari deve fare un sforzo. Le dichiarazioni del suo agente non aiutano. Il Boca non vuol vendere i giocatori, le offerte che sono arrivate sono per le clausole e a quel punto decide il giocatore".