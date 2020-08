Preziosi ribadisce: "Genoa in vendita solo con le giuste garanzie. Non ci sono trattative serie"

Club in vendita ma solo al giusto acquirente. Tre giorni dopo aver definita ridicola l'offerta presentata dalla Gestio Capital, il presidente del Genoa Enrico Preziosi torna sul tema tramite le colonne de 'Il Secolo XIX: "A oggi non ci sono le basi per trattative serie. Vendo il Genoa solo a chi è in grado di dare le stesse garanzie messe sul tavolo da me in questi anni. E se una trattativa è seria non la si fa pubblicamente", ha detto Preziosi che prosegue. "Da quando è ripartito il campionato ho sofferto tanto, è stato un inferno ma mi prendo le mie responsabilità. Il club è in vendita ma finché non troverò la persona giusta continuerò a lavorare per rilanciarlo".