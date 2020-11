Preziosi su Juve-Napoli: "Non entro in questa disputa: non sta alle squadre cambiare le regole"

Nella sua intervista a Telelombardia, il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato anche del caso Juve-Napoli: "Non entro in questa disputa, il calcio ha delle regole e criteri e noi dobbiamo rispettarli. Non è stato un bello spot per il calcio, ma non voglio dare colpe a De Laurentiis. È una situazione difficile e anche rinviare le partite, con tutti gli impegni che ci sono, diventa complicato. Penso al Genoa, a quello che ha sofferto e sta soffrendo. Chi ha avuto il Covid non si è allenato per 20 giorni e stiamo ancora pagando questa situazione. Non sta però alle squadre cambiare le regole: ci adeguiamo e andiamo avanti".