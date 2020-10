Prima gioia in Champions League per Moise Kean: suo il gol che regala il vantaggio al PSG

Serata che difficilmente potrà dimenticare Moise Kean quella di oggi a Istanbul. Al 64' della sfida tra il Basaksehir e il suo Paris Saint Germain, l'ex attaccante della Juventus ha infatti sbloccato la partita con un colpo di testa su calcio d'angolo battuto da Florenzi, siglando il suo primo gol in carriera in Champions League. Alla sesta presenza, quattro delle quali con la maglia della Juventus, il classe 2000 italiano si è dunque sbloccato, potrando in vantaggio i francesi in una gara non semplice.