Prima gli addii di Thiago e Javi Martinez, poi l'offerta: la strategia Bayern per Brozovic

vedi letture

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Marcelo Brozovic, croato in uscita dall'Inter. E' il Bayern Monaco ad aver mostrato più interesse delle altre per il centrocampista croato. Prima, però, le cessioni: in uscita dalla formazione di Hansi Flick, ci sono Javi Martinez e Thiago Alcantara, poi sarà possibile provare a prendere Brozovic.