José Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham e in Inghilterra l'attesa per la prima dello Special One è già altissima. Per i tifosi del Tottenham, ma pure per quelli del Manchester United.

Per vedere la prima di Mourinho sulla panchina degli Spurs non servirà aspettare troppo, visto che già sabato alle 13.30 il suo Tottenham sarà ospite del West Ham nel primo derby londinese. Quindi la gara col Bournemouth sabato 30 novembre alle 16 per arrivare a mercoledì 4 dicembre, ore 20.30, quando ci sarà il ritorno a Old Trafford del portoghese. Nel turno infrasettimanale, fra 2 settimane esatte, si giocherà Manchester United-Tottenham.