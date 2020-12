Prima offerta per Eriksen: il West Ham l'ha chiesto con la formula del prestito oneroso

C'è una prima offerta ufficiale dalla Premier League per Christian Eriksen, trequartista danese messo ufficialmente sul mercato dall'Inter prima dell'ultima gara del 2020. Il West Ham, club alla ricerca dell'erede di Felipe Anderson, ha presentato una prima proposta per acquistare l'ex Tottenham con la formula del prestito oneroso: i rapporti tra i due club sono ottimi, ma al momento l'Inter fa sapere - riporta 'Fcinternews.it' - che questa formula non è la più gradita per l'addio di Eriksen.

E il PSG? Con l'arrivo di Maurizio Pochettino, inevitabile accostare il nome del danese al club vice-campione d'Europa. Ma al momento la trattativa non è semplice anche perché un eventuale scambio con Paredes non è da prendere in considerazione vista la volontà di Pochettino di puntare sull'argentino in cabina di regia.