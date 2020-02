Primavera 1, l'Inter sfida la Fiorentina. Big match tra Juve ed Atalanta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La 17ª giornata del Campionato Primavera 1 prenderà il via alle ore 11:00 con la sfida tra la Roma di Alberto De Rossi, fresca del passaggio del turno alle semifinali della Primavera TIM Cup contro l'Atalanta, ed il Torino di Marco Sesia, a caccia di una vittoria che manca dal 21 dicembre (Pescara-Torino 0-3).

Il sabato targato "Primavera", poi, prosegue con l'Inter di Armando Madonna, reduce da due pareggi consecutivi, che farà visita alla Fiorentina di Emiliano Bigica, qualificatasi in settimana alle semifinali di Coppa Italia di categoria dopo aver superato ai quarti il Milan (Fiorentina-Milan 3-1), mentre, alle 14:30, andrà in scena il Pescara di Antonio Di Battista, il quale ospiterà la Lazio di Menichini in un delicato match a cavallo della zona play-out.

Chiude il quadro degli incontri odierni, il big match di giornata tra la Juventus di Lamberto Zauli (anch'essa approdata alle semifinali della Primavera TIM Cup in settimana dopo il successo contro la Cremonese) e la capolista Atalanta del tecnico Massimo Brambilla.

Il programma del 17° turno, infine, prevede due posticipi domenicali, quello che mette il Cagliari di Max Canzi contro l'Empoli di Antonio Buscè (azzurri ad un punto dalla zona play-off dopo due vittoria consecutive contro Chievo e Juve) e quello che mette il Sassuolo di Francesco Turrini (sei risultati utili consecutivi, finora, per i nero verdi: 4 pareggi e 2 vittorie consecutive) contro il Genoa di Luca Chiappino, ed un posticipo del lunedì, quello tra il fanalino di coda Chievo e la Samp di Marcello Cottafava (in striscia positiva da sei partite: 4 vittorie e 2 pareggi).

Campionato Primavera 1 TIM 2019/2020

Girone Unico

17ª Giornata

Sabato 1° Febbraio 2020

Ore 11:00 - Roma-Torino

Ore 13:00 - Fiorentina-Inter

Ore 14:30 - Pescara-Lazio

Ore 17:00 - Juventus-Atalanta

Domenica 2 Febbraio 2020

Ore 10:00 - Cagliari-Empoli

Ore 17:00 - Sassuolo-Genoa

Lunedì 3 Febbraio 2020

Ore 14:30 - Chievo-Sampdoria

Classifica: Atalanta 42, Cagliari 35, Inter 28, Roma 27, Juventus 27, Genoa 24, Sampdoria 23, Empoli 23, Sassuolo 20, Fiorentina 18, Torino 18, Lazio 17, Bologna 16, Pescara 15, Napoli 12, Chievo Verona 11.