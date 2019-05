Primo tempo di legni ed errori. Ma è 0-0 tra Parma e Fiorentina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Termina la prima frazione della sfida del Tardini tra Parma e Fiorentina, una delle due gare delle 15 che vale tantissimo in termini di salvezza ma che per ora non si è sbloccata. Inizio di gara subito su buoni ritmi: la Fiorentina si fa preferire in fase di palleggio, il Parma colpisce in ripartenza, come piace a D'Aversa. E dopo i brividi causati da un diagonale di Chiesa e un tiro radente di Vereout, ecco la grande occasione per sbloccare la sfida: se la costruisce Gervinho con un bel dribbling all'interno dell'area e andare al tiro, deviato da un difensore viola sul palo alla destra di Lafont.

MIRALLAS KO - A metà frazione cambio obbligato per Montella, che toglie Kevin Mirallas inserendo al suo posto Dabo. Muriel non sta bene e non viene rischiato, il tecnico italiano alza così Gerson nel trio offensivo aggiungendo muscoli a centrocampo, con l'ingresso del centrocampista burkinabè. Brutte notizie anche in casa Parma, visto che Gervinho si tocca la coscia e non è al massimo della forma, pur rimanendo in campo.

FINALE INTENSO - Occasioni da parte e dall'altra negli ultimi cinque minuti di gara: Gagliolo prende il secondo legno della gara su calcio d'angolo battuto da Sprocati, poi Simeone si divora due palle gol non sfruttando i buchi lasciati da una difesa di casa piuttosto svagata, specie con Bastoni. Primo tempo che si chiude con lo staff sanitario ancora in campo, stavolta per dedicare le proprie attenzioni a Federico Chiesa.

