Primo tempo divertente al Ferraris: Genoa-Crotone 3-1 al 45', con anche un legno per parte

Un primo tempo divertente, frizzante e pieno di gol quello appena concluso al Ferraris: all'intervallo il Genoa conduce 3-1 nei confronti del Crotone.

Quaranta secondi, e Messias scalda subito il suo mancino e i guantoni di Perin. Sembra partire meglio il Crotone, ma è pura illusione: bastano dieci minuti e il Genoa è già sul più due. Prima Destro, su rifinitura preziosa di Pandev, poi lo stesso macedone fissano il punteggio su un bruciante 2-0 quando ancora non sono stati superati i dieci minuti sul cronometro della partita. Dura botta per la squadra di Stroppa, che prova ad abbozzare una mezza reazione ma per poco non subisce il terzo gol genoano poco prima della mezz'ora. È ancora uno scatenato Destro a provare il gran destro a giro da fuori area, venendo fermato nella sua strada verso la doppietta solamente dalla traversa sopra la testa di un Cordaz che ormai era superato. Da lì un classico del calcio: gol sbagliato, gol subito ed ecco che in due minuti Riviere riporta in gara i suoi con una bella spaccata in anticipo sia su Zapata che su Perin. Ne passano però altri cinque, ed ecco di nuovo concretizzarsi il doppio vantaggio genoano, grazie al bel gol da fuori area del fresco debuttante Zappacosta, arrivato al Grifone da un paio di giorni appena ma subito in campo e capace di freddare Cordaz rientrando sul suo piede forte dal lato sinistro. Per i calabresi ci sarebbe l'occasione di rientrare nuovamente in corsa dopo pochi istanti, con Simy che svetta sopra tutti su un cross di Cigarini, venendo però fermato nell'esultanza dal palo. La prima frazione, perciò, termina così, e con in dote anche una discreta quantità di ammonizioni: già cinque. Attenzione per la ripresa anche in tal senso.