© foto di Federico Gaetano

Cagliari e Lecce faranno ricorso dopo le decisioni del giudice sportivo che ha squalificato Olsen per 4 giornate e Lapadula per 2, dopo lo scontro di lunedì scorso. I sardi ritengono eccessive le giornate inflitte al proprio portiere nonostante riconoscano l'errore del giocatore. I salentini invece, cercheranno un appiglio nel referto per diminuire a una la giornata di squalifica per l'attaccante, il minimo dopo aver ricevuto il rosso. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.