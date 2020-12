Prosegue la ricerca della punta del Genoa. E il futuro di Piatek è tutto da scrivere

Krzysztof Piatek e l'Italia, a volte ritornano? La possibilità di rivedere il venticinquenne di Dzierzoniow ancora in Serie A ci sono, perché le estimatrici del polacco non mancano. Però nulla è ancora deciso: proposte sul tavolo, richieste in corso, ma nessuna fumata bianca. Piatek e l'Herta Berlino vogliono ponderare al meglio il proprio futuro e anche la società tedesca non sente alcuna necessità di cederlo a breve giro di posta. Piatek è stato titolare contro 'gladbach, Mainz, Friburgo, ha segnato a inizio dicembre due reti contro l'Union Berlino e di fatto non ha saltato una partita di questa Bundesliga, pur dopo un inizio dove non era un titolare della formazione della Capitale.

Il valzer della punta Sicché tutto è ancora da scrivere. Tra chi sogna un difficile ritorno, come il Genoa, tra chi cerca un nove di spessore internazionale, come la Fiorentina. Però in Serie A di fatto tutti stanno cercando un centravanti, titolare o di scorta, anche le grandi come Juventus, Inter e non solo, ma pure chi vuol risalire la china in classifica come il Torino o chi riflette sul reparto come l'Hellas Verona. Per questo Piatek e l'Herta Berlino pondereranno bene le prossime mosse sul mercato così come il Grifone.

La ricerca del 9 di Preziosi Con Gianluca Scamacca alla porta d'uscita, il Genoa sta cercando un 9 che sia il nuovo riferimento avanzato per Davide Ballardini. Patrick Cutrone, Andrea Pinamonti, Christian Kouamé, Kevin Lasagna, il valzer dei nomi non manca. La certezza è che il Grifone presto avrà un nuovo centravanti.