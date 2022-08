Provedel: "Voglio andare via, Lazio grande occasione. Lo Spezia dice "domani" da un mese"

vedi letture

Non sembra ancora sbloccarsi l'uscita di Ivan Provedel: il portiere è atteso dalla Lazio di Sarri, ma lo Spezia non intende liberarlo fino a che non avrà trovato il suo sostituto. L'edizione odierna de Il Messaggero riporta un virgolettato dell'estremo difensore: "Voglio andare via, da un mese mi dicono 'domani'. Ho chiamato Pecini al telefono e gli ho ribadito la mia volontà di andare via, la Lazio è la mia grande occasione. Non so quando, spero presto, ma voglio raggiungere Sarri".