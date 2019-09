© foto di Insidefoto/Image Sport

Più che nello spogliatoio del Paris Saint-Germain sembra di trovarsi al centro di una telenovela sudamericana, e del resto i protagonisti provengono proprio da quel continente. Secondo quanto rivelato da L’Equipe l’arrivo di Mauro Icardi nel club francese avrebbe spaccato una parte dello spogliatoio in una faida tutta argentina con l’ex interista da una parte e il duo Leandro Paredes-Angel Di Maria dall’altra. In mezzo l’ingombrante figura di Lionel Messi che gioca al Barcellona, ma è anche il Deus ex machina della nazionale argentina.

Il ruolo del 10 blaugrana - Per non irritare Messi, molto amico di Maxi Lopez, e non rischiare l’estromissione dalle prossime convocazioni i due starebbero mantenendo le distanze da Icardi nello spogliatoio, reo agli occhi del 10 albiceleste di aver soffiato la moglie Wanda Nara all’attaccante attualmente in forza al Crotone. A questo si aggiunge la fedeltà dei due al compagno Edinson Cavani che rischia il posto da titolare in seguito all’arrivo dell’ex Inter.

Gli indizi - A dare forza a questa ricostruzione ci sarebbero anche degli indizi social visto che nei post dei diretti interessati non compaiono mai i tre argentini tutti assieme, mentre sono frequenti le foto di Nara e Icardi con un altro neo acquisto del PSG come Keylor Navas e la sua consorte.