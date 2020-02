vedi letture

PSG, Inter o altro? Aulas non ha dubbi: "Se Icardi vuole giocare sempre, deve venire a Lione"

Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, nell'intervista a Tuttosport in vista della sfida di Champions contro la Juventus, ha parlato anche del futuro di Icardi (attualmente in forza al PSG): "Se Icardi tornerà in Italia, magari alla Juventus? Se Icardi vuole giocare tutte le settimane, deve venire a Lione. La scorsa estate l’ho detto anche alla sua signora. Sì, ho avuto un colloquio con Wanda Nara e mi ha fatto un’ottima impressione come agente".