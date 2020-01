PSG, Mbappe promuove Icardi: "Grande intesa. Lui pensa solo a fare gol"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Icardi è uno dei migliori attaccanti al mondo, ma è arrivato con molta umiltà, si è messo a servizio della squadra". A parlare così, a La Gazzetta dello Sport, è il fenomeno del calcio mondiale e del PSG, Kylian Mbappé, che tra le altre cose si sofferma anche sul compagno di squadra: "Il suo stile è noto: lui fa gol e non pensa ad altro quando entra in area. Ha già segnato molto, dimostrando di essere un elemento importante per il Paris Saint-Germain. Spero continui su questi ritmi perché siamo ambiziosi".

Icardi può essere stimolante anche per lei che gioca al suo fianco? "Anch’io segno molto, ma non significa che voglia mettere in ombra altri miei compagni. Anzi, con Icardi c’è molta intesa, abbiamo stili di gioco complementari, lo provano gli assist che ci scambiamo. L’importante è continuare così anche nella seconda parte della stagione".