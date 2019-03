Pulizie di primavera: l'Inter si tiene Ausilio e scatena il domino

Fonte: Sportitalia

Un’aria di rivoluzioni, di cambiamenti e di freschezza. Sono questi i sentimenti che si respirano con l’avvento della primavera, ovvero la stagione che fa da prologo ad un’estate di mercato che si preannuncia particolarmente ricca di colpi di scena. Tra divorzi ed addii spicca una possibile conferma, quella dell’Inter al suo Direttore Sportivo Piero Ausilio che con l’imminente rinnovo prenderà parte da protagonista alla restaurazione della squadra che si sta programmando. Se la risoluzione del caso Icardi sa più di armistizio che di pace vera e propria, di certo a fine stagione anche la posizione del grande nemico Perisic sarà oggetto di valutazione con grandi prospettive di addio. Una situazione per certi versi assimilabile a quella della Juventus, che pur senza arrivare a rotture eclatanti ha da gestire il momento non felice di Dybala e Douglas Costa, magari programmando qualche nuovo colpo ad effetto per replicare il sogno CR7.

Chi ha l’esigenza di rinnovare il suo ciclo è allora il Napoli, piazza nella quale i cambiamenti potrebbero essere decisamente più profondi: Allan sarà oggetto di nuove offerte dopo quelle spaventose di gennaio, ed anche Mertens e Hysaj potrebbero decidere di proseguire altrove la loro avventura professionale in ossequio al nuovo corso e agli investimenti a cui, stavolta, De Laurentiis non potrà sottrarsi. Per chiudere con i cambiamenti di casa Roma: senza Champions, per stessa ammissione di Ranieri, saranno in tanti a dire addio. C’è chi come Dzeko lo farà in ogni caso, e c’è anche una tifoseria che meriterebbe qualcosa di diverso da una serie di plusvalenze a bilancio.