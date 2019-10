Punto esclamativo di El Shaarawy: 4-0 al Liechtenstein

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Italia va sul 4-0 contro il Liechtenstein. Bella giocata di Cristante che spedisce El Shaarawy a tu per tu con Buchel, sul filo del fuorigioco: l'ex Roma non sbaglia con l'esterno destro. Posizione regolare per un errore della retroguardia avversaria