Può arrivare Marcos Alonso? Conte: "Non parlo di mercato. Voglio valorizzare quelli che ho"

Durante l'intervento a Sky Sport a margine del successo per 5-2 in casa del Benevento, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha dribblato una domanda riguardante il possibile arrivo di Marcos Alonso: "Di mercato non parlo, non parlo di completezza o non completezza dell'organico. Questi sono discorsi che spettano al club. Mi interessa lavorare, fare del mio meglio e valorizzare i componenti della rosa".