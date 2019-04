Pussetto, l'erede di Di Maria che piace al Napoli. E in Premier League

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tra le note più liete della stagione dell’Udinese, fin qui fatta di alti e bassi, c’è sicuramente Ignacio Pussetto. Il 23enne di Canada Rosquin ha messo insieme fin qui una stagione di tutto rispetto, come dimostrano le sue statistiche. 29 presenze in Serie A (più una in Coppa Italia), quattro reti e cinque assist. In totale sono 1.824 i minuti giocati in stagione per l’ala destra, che inevitabilmente ha attirato su di sé le attenzioni di diverse big. Pussetto rappresenterà per la formazione friulana una plusvalenza importante. Acquistato per circa 8 milioni di euro dall’Huracan, dopo una buona prima stagione in Serie A potrebbe essere rivenduto almeno a una 20ina di milioni. Accostato molto spesso a Di Maria per caratteristiche tecniche, Pussetto piace soprattutto al Napoli, club animato dall’esigenza di rinforzare il reparto avanzato. Occhio, però, a una possibile concorrenza dalla Premier League, dove le caratteristiche dell’Argentino potrebbero essere particolarmente apprezzate. Da non dimenticare soprattutto la possibile corsia preferenziale del Watford, che condivide con l’Udinese la proprietà dei Pozzo.