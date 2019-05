© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Quagliarella non lascia, raddoppia. E anzi triplica per la Samp: i blucerchiati all'ora di gioco trovano infatti il 3-1 sul Parma, grazie alla doppietta del proprio bomber. Gol numero 25 in questo campionato per l'attaccante partenopeo, nasce tutto da un errore tragicomico di Kucka: lo slovacco perde palla a 25 metri dalla propria porta, per Praet è un gioco da ragazzi raccoglierla e servire il filtrante. A Quagliarella il compito di scartare il regalo, letale in quello che forse è stato sinora il momento migliore del Parma.