© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Quagliarella porta avanti la Sampdoria sul campo del Cagliari. Il capitano doriano trasforma un rigore concesso per un fallo di Pellegrini su Gabbiadini. Sfortunato il terzino, che scivola e travolge l'attaccante ospite. Per il capocannoniere dello scorso campionato è il secondo gol in questo torneo: l'altro l'aveva realizzato contro il Sassuolo.