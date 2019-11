© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Germania vince il girone C di qualificazione a Euro 2020 e conquista in extremis lo status di testa di serie per i sorteggi del 30 dicembre. Avanti anche l'Olanda che si rivede a un Europeo dopo aver fallito la qualificazione quattro anni fa. Di seguito risultati e classifica finale:

Olanda-Estonia 5-0

Germania-Irlanda del Nord 6-1

Classifica:

Germania 21

Olanda 19

Irlanda del Nord 13

Bielorussia 4

Estonia 1