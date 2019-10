© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grande occasione questa sera per l'Olanda per agganciare il comando della classifica. Dopo aver battuto la Germania, gli orange si giocano un enorme pezzo di qualificazione a Rotterdam contro la sorprendente Irlanda del Nord. La selezione di Koeman è reduce da due poker consecutivi e l'ultimo precedente con i nordirlandesi è beneaugurante: 6-0 nel 2012. Osserva un turno di stop la Germania, che scenderà in campo fra tre giorni in Estonia: sorprende la chiamata di Emre Can con Sami Khedira invece lasciato a casa.

Stasera

Bielorussia-Estonia

Olanda-Irlanda del Nord

13 ottobre

Bielorussia-Olanda

Estonia-Germania

Classifica

Germania 12 (5)

Irlanda del Nord 12 (5)

Olanda 9 (4)

Bielorussia 3 (5)

Estonia 0 (5)