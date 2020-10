Quale cammino per il Napoli in Europa League? Mertens: "Prendiamo esempio dall'Inter"

"Dobbiamo fare bene in questa competizione, dobbiamo prendere esempio dall'Inter. Loro sono arrivati in finale e hanno fatto bene l'anno scorso. Non è facile arrivare alla fine, ma è una cosa importante per noi e per la squadra. Abbiamo un grande gruppo con tanti giocatori che hanno fame di giocare". Parole e pensieri di Dries Mertens, attaccante del Napoli presente in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Az Alkmaar.

Come stai con la spalla?

"Sto bene".

