Quale futuro per Locatelli? Carnevali: "Juventus o estero, ma parte solo alle giuste condizioni"

Mercato e non solo. Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, parla così ai microfoni di Sky Sport: "La ripresa del campionato dopo il lockdown? Come società abbiamo avuto la fortuna e forza di riuscire a trattenere i ragazzi in città, senza far partire nessuno per l'estero. Questo ci ha aiutato, siamo rimasti compatti e ne siamo venuti fuori assieme".

Il nuovo calendario? "L'importante è partire bene, bisogna abituarsi alle difficoltà, anche perché sarà una partenza anomala tra mercato e poco tempo a disposizione. Tutte le partite sono complicate, abbiamo davanti una stagione difficile per tutto il mondo del calcio".

Il futuro di Locatelli? "Se rimane con noi avrà anche la possibilità di mettersi in mostra per l'Europeo. Tanti club stranieri si sono interessati a lui, non solo la Juventus. Vediamo, per fortuna abbiamo tanti ragazzi ambiti, devono esserci le giuste condizioni".

Boga? "Vediamo, vale lo stesso discorso di Locatelli. Il desiderio è che possa rimanere con noi. Ma ripeto siamo veramente all'inizio del mercato".