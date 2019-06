Quale futuro per Montolivo? Smentite turche, può ritrovare Berlusconi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Riccardo Montolivo (34) saluta il Milan a parametro zero e si prepara per una nuova occasione, dopo gli ultimi tempi trascorsi a guardare gli altri giocare. Nella giornata di ieri è emersa la pista legata al Galatasaray, per il centrocampista ex Fiorentina. Soluzione, però, non confermata da La Gazzetta dello Sport che scrive come per l'ex nazionale esista la suggestione legata al Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

Soluzione nei pressi di Milano. Montolivo ha avuto due figli e ha scelto di restare a vivere a Milano con la moglie Cristina De Pin, per questo - fa sapere la rosea - la pista Monza potrebbe essere praticabile. Una discesa in Serie C, con la possibilità di restare a stretto contatto con la famiglia.