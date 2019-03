© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prenderanno il via oggi le gare valide per la qualificazione a Euro 2020. Si partirà alle ore 16.00 con Kazakistan-Scozia, poi in serata sarà il turno di Belgio, Olanda e Croazia. L'Italia sarà tra le ultime a esordire: il match contro la Finlandia andrà in scena sabato sera a Udine. Di seguito il programma completo della prima giornata.

Giovedì 21 marzo

16.00 - Kazakistan-Scozia

18.00 - Cipro San Marino

20.45 - Austria-Polonia

20.45 - Belgio-Russia

20.45 - Croazia-Azerbaigian

20.45 - Irlanda del Nord-Estonia

20.45 - Israele-Slovenia

20.45 - Macedonia del Nord-Lettonia

20.45 - Olanda-Bielorussia

20.45 - Slovacchia-Ungheria

Venerdì 22 marzo

18.00 - Bulgaria-Montenegro

20.45 - Albania-Turchia

20.45 - Andorra-Islanda

20.45 - Inghilterra-Repubblica Ceca

20.45 - Lussemburgo-Lituania

20.45 Moldavia-Francia

20.45 - Portogallo-Ucraina

Sabato 23 marzo

15.00 - Georgia-Svizzera

18.00 - Gibilterra-Irlanda

18.00 - Malta-Far Oer

20.45 - Bosnia Erzegovina-Armenia

20.45 - Italia-Finlandia

20.45 - Liechtenstein-Grecia

20.45 - Spagna-Norvegia