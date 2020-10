Quando il possesso palla non serve a nulla: il Napoli al San Paolo ha chiuso col 70%

Il Napoli e l'inutile possesso palla di questa sera. La squadra di Gattuso, sconfitta dall'Az Alkmaar al San Paolo in una gara valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League, ha chiuso il match col 70% di possesso palla. Un dato frutto di un giropalla troppo lento per mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Anche nelle altre statistiche il Napoli ha chiuso con numeri certamente migliori rispetti ai rivali: 20 tiri contro 4, 8 tiri in porta contro 2. Ma nel calcio conta buttarla dentro, e De Wit è stato bravo nel tramutare il gol l'unica occasione da rete a disposizione.