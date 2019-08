Quando il talento emerge nonostante le regole. Pinna titolare a Cagliari

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Negli ultimi anni la polemica sull'utilizzo dei giovani in Serie C ha tenuto banco con costanza. Il sistema delle valorizzazioni ha spesso premiato chi era di proprietà di un grande club anziché coloro che mostravano vero talento.

Fortunatamente non è sempre stato così e la riprova si è avuta già in pieno agosto nel match di Coppa Italia andato in scena alla Sardegna Arena fra Cagliari e Chievo. Fra gli isolani, infatti, ha fatto il suo esordio da titolare Simone Pinna, laterale destro di difesa.

Il classe 1997 è, infatti, reduce da un prestito di tre anni e mezzo ad Olbia, società vicina al club del presidente Tommaso Giulini, dove il ragazzo di Oristano ha avuto modo di crescere, migliorarsi e giocare con continuità, mettendo a referto oltre cento presenze con la maglia bianca.

Per fortuna ci sono talenti che riescono ad emergere nonostante regole tutt'altro che accomodanti. Eccezioni che non confermano la regola, bensì la cancellano in prospettiva futura.