"Quando sarà pronto": Inter, il manifesto di Conte. Serve la perfezione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Quando sarà pronto, son convinto che ci darà una grossa mano". Così Antonio Conte su Alexis Sanchez, e poi in sostanza anche su Valentino Lazaro: due dei grandi acquisti estivi dell'Inter, che per conquistarsi un posto al sole non dovranno dimostrare qualcosa. Ma tutto. E non è una questione di valore assoluto: non si discute, soprattutto quello del cileno che ha una carriera lunga e fortunata alle spalle. È una questione di dettagli.

Tutto deve essere perfetto. È il manifesto programmatico del tecnico salentino: nulla può essere lasciato al caso. C'è, volendo guardare al passato, tanto dei suoi trascorsi juventini in questa sua intenzione di non concedere alcunchè alla fortuna. I famosi soldatini, che a Cassano stavano antipatici e su cui Conte ha costruito i suoi successi, bianconeri e non solo.

Non è una sfida qualunque. Conte lo sa, e questo lo spinge ancora di più a cercare la perfezione in ogni suo elemento. Il test, prima di potersi affidare. Per questo, contro l'Udinese, diventa difficile sapere cosa aspettarsi. Se Alexis darà garanzie e Lazaro farà altrettanto, Conte sarà pronto a dare fiducia. Ma non servirà nulla di meno che la perfezione.