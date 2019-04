Quanto è difficile fare il 9 di questo Milan. A pagare è Piatek

Grafica tratta dal report sul match di Wyscout

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Quanto è difficile fare il centravanti del Milan? Il giorno dopo la sconfitta a San Siro contro la Lazio e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia la squadra di Gattuso si riscopre fragile, troppo poco pericolosa in attacco per fare la differenza.

I numeri in campionato - Non è una novità. Per trovare l'ultima partita in cui i rossoneri hanno segnato più di un gol in campionato bisogna tornare indietro di più di un mese, al derby del 17 marzo perso 2-3. Successivamente, la squadra di Gattuso ha fatto sempre più fatica a segnare e il dato dei gol realizzati certifica che questa squadra non ha un attacco all'altezza delle rivali che lottano per il quarto posto: 47 i gol realizzati in 33 giornate di campionato. L'Atalanta è a 66, la Roma a 58.

Non è colpa del centravanti - Facile in questi casi dare la colpa al singolo calciatore, a quel Krzysztof Piatek che nella giornata di ieri - per la terza partita consecutiva - non è andato a segno. Però, a guardare i dati, emerge un problema più profondo. Strutturale. Ieri il bomber polacco ha avuto una sola occasione a disposizione nell'area avversaria, al 70esimo, su una palla scodellata al centro da Calhanoglu: ha anticipato il difensore con un colpo di testa ma non ha centrato lo specchio della porta.

Expected Goals - C'è poi il dato fornito da Wyscout relativo alle occasioni create, agli Expected Goals che sono indice sempre più utilizzato e affidabile per analizzare la pericolosità offensiva delle squadre (nella grafica, anche la spiegazione di questo indice). Il Milan ha chiuso la partita con xG da 0.41, indice di pericolosità bassissimo (la Lazio ha chiuso con 1.37) e questo dato conferma una volta di più le difficoltà offensive dei rossoneri. Che adesso devono cambiare marcia se non vogliono perdere anche il quarto posto dopo aver perso la possibilità di giocarsi all'Olimpico l'atto conclusivo della Coppa Italia.