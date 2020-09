Quanto pesano a bilancio i giocatori della Juventus? CR...57 milioni. Chiellini solo 88mila euro

A quanto vendere i giocatori della rosa della Juventus per non fare un euro di minusvalenza? Un'occhiata al valore di carico residuo al 30 giugno del 2020, considerati gli effetti economici di periodo sin dalla firma del contratto e dunque gli ammortamenti?

CR57 Cristiano Ronaldo dovrebbe esser venduto a 57,911 milioni di euro al netto. Matthis de Ligt, nel caso, a 69,176. Alex Sandro, 7,693 milioni e andrà a zero a bilancio. Arthur è iscritto a bilancio a 71,541 milioni, Wojchech Szczesny a 9,112 milioni. Bastano 5 milioni di euro per non far andare in segno negativo la Juventus con Mattia de Sciglio, 22 per Douglas Costa, 17 per Federico Bernardeschi. E Giorghio Chiellini? Teoricamente con 89mila euro la Juventus iscriverebbe mille euro di guadagno dalla cessione a bilancio...