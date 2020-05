Quarantena a chi arriva nel Regno Unito: così Champions ed Europa League sono a rischio

Isolamento di 14 giorni per coloro che arriveranno nel Regno Unito. Questo è quanto deciso dal Governo britannico, che non intende esentare dalla quarantena (concessa a poche categorie tra cui i diplomatici e i trasportatori) gli sportivi. Un problema non da poco per il calcio europeo, che di fatto bloccherebbe Champions ed Europa League. Niente di ufficiale, come dichiarato da una fonte al Sun, ma la direzione è questa. Le restrizioni decise da Downing Street saranno riviste ogni tre settimane durante l'estate. Allo stato attuale cinque squadre britanniche sono coinvolte nelle coppe europee: Manchester City e Chelsea in Champions; Manchester United, Wolverhampton e Rangers in Europa League. Rischia la cancellazione anche il Gran Premio di Gran Bretagna, in programma il 19 luglio e che sarebbe arrivato alla 70esima edizione.