Quattro Allegrate anti-Ajax: tutte le ipotesi di formazione per la Juve

Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Senza Mario Mandzukic e con quattro uomini per due maglie. Il punto è che due sono terzini, Cancelo e De Sciglio, uno un trequartista, Dybala, uno una punta, Kean. "Deciderò solo domattina", ha detto Massimiliano Allegri. Per questo adesso sono quattro le ipotesi concrete di Juventus in vista dell'Ajax. Quale di queste sarà l'Allegrata? "Gioca Kean, o Dybala, o forse nessuno dei due. Se gioca uno dei due, sta fuori uno tra Cancelo e De Sciglio". Queste le quattro ipotesi di Juventus anti-Ajax.

LA JUVE CON DYBALA (4-3-3): Szczesny; Cancelo (De Sciglio), Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Dybala.

LA JUVE CON KEAN (4-3-3): Szczesny; Cancelo (De Sciglio), Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Kean, Ronaldo.

LA JUVE SENZA KEAN E DYBALA A TRE (3-5-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani; Cancelo, Can, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Bernardeschi, Ronaldo.

LA JUVE SENZA KEAN E DYBALA A QUATTRO (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Cancelo, Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo.