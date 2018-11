Quattro Robocop, un pizzico di sana follia: D'Aversa ha fatto l'impresa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono tante le scelte che hanno consentito al Parma di vincere con merito a Torino, ma due in particolare hanno fatto la differenza, consentendo a Roberto D'Aversa di stravincere il confronto diretto col collega Mazzarri in un momento importantissimo della stagione per i granata, che si è trasformato invece in un trampolino di lancio per i crociati. La prima è la presenza di un pacchetto difensivo particolare, che per sua stessa ammissione ha stupito anche lo stesso tecnico del Torino, composto da quattro centrali difensivi di cui due adattati a laterali: quattro "Robocop" di oltre un metro e ottantacinque che hanno azzerato i pericoli sulle palle alte, ridotto ai minimi termini Belotti e sofferto solo sulle conclusioni da fuori area, l'unico modo in cui il Toro ha saputo rendersi insidioso. Una soluzione che il tecnico del Parma aveva paventato in passato, senza però poi attuarla dal primo minuto.

Ma la titolarità di Alberto Grassi, Matteo Scozzarella, Jonathan Biabiany, Roberto Inglese e Alessandro Bastoni, tutti insieme contemporaneamente, nessuno se la sarebbe mai aspettata. Il giovane entrale era entrato nelle rotazioni ma cambiare una coppia affiatata come Alves-Gagliolo, reduce peraltro dall'imbattibilità contro il Frosinone, non era una scelta scontata né attesa. I primi quattro invece erano reduci da mesi difficili, ricchi più di infortuni che di minuti e la paura di una nuova ricaduta, per Grassi e Inglese in particolare, era tanta. Un pizzico di sana follia ha consigliato D'Aversa, che nonostante il non disprezzabile punto contro i ciociari ha rivoluzionato la formazione titolare, cambiando addirittura 5 elementi su 6 tra attacco e centrocampo. E ha avuto ragione lui.