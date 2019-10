Quattro minuti e la Juve è già in vantaggio con l'Inter: 0-1 Dybala

Fonte: Dall'inviato a San Siro

Al quarto minuto è Dybala a portare in vantaggio la Juventus. Grande giocata di Pjanic che imbuca perfettamente nel corridoio per Dybala che, da posizione defilata, lascia partire un missile sul secondo palo. Handanovic può solo intuire, ma non riesce a metterci i guantoni, per lo 0-1 dei bianconeri contro l'Inter.