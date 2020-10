Querelle Pescara-Cacciatore, il giocatore su Instagram: "La mia condizione fisica è ottima"

Dopo la fumata nera circa il tesseramento da parte del Pescara di Fabrizio Cacciatore, difensore ex Chievo e Cagliari, lo stesso giocatore ha voluto chiarire quanto avvenuto negando qualsiasi tipo di problema fisico alla base del mancato accordo: "Mi trovo costretto a fare questo post cosa che fino a qualche mese fa non avrei mai immaginato di dover fare - scrive sul proprio account Instagram -, per evidenziare anche a coloro a cui non fosse chiaro il mio ottimo stato di salute fisica, testimoniato dalle mie presenze in campo fino alla fine del contratto e rafforzato anche dai miei continui e costanti allenamenti a pieno ritmo da luglio ad oggi. Dopo tanti anni di sacrifici per quella che da sempre è la mia passione, sentirmi costretto a scrivere ciò lo trovo veramente triste e svilente. Non sono qua per discutere il vostro pensiero, per alcuni potrei essere il più bravo per altri il più scarso, ogni giocatore ha il suo percorso e le sue caratteristiche , ma vorrei essere valutato per quello che ho dato senza scorrettezze. Mi auguro che tutto il buon tempo che certe persone usano così male venga impiegato in cose più serie e corrette".