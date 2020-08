Questo Bayern Monaco è travolgente: Barcellona annichilito, dopo 45 minuti è 1-4

Un primo tempo spettacolare, giocato alla velocità della luce e dominato dal Bayern Monaco. Dopo 45 minuti, il Barcellona di Setien è con un piede e mezzo fuori dalla Champions League: all'intervallo il risultato è 1-4, cinque reti realizzate tutte dai calciatori del Bayern visto che l'unica marcatura del Barça è un autogol di Alaba.

La squadra di Flick è passata in vantaggio dopo 3 minuti con Thomas Müller, bravo a trasformare in gol una triangolazione con Lewandowski. Poi l'autogol (clamorosa) di Alaba che sembrava il preludio a una prima frazione diversa. Dopo l'1-1 il Barcellona ha avuto due occasioni clamorose per passare in vantaggio: prima con Suarez, poi con un tiro-cross di Messi finito sul palo, l'unica occasione costruita dalla pulce che nei successivi 35 minuti ha potuto solo assistere allo spettacolo tutto bavarese. L'1-2 è frutto di una fucilata di Ivan Perisic da posizione defilata, l'1-3 porta la firma di Gnabry e poi - poco dopo la mezz'ora - il secondo gol di Müller. Uno show ad alta velocità che ha messo a nudo tutte le criticità della difesa del Barcellona, fino a questo momento mai in partita.

