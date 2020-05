Quì Continassa, la Juventus lavora ancora su due turni con gruppi numerosi

In attesa di conoscere la data di ripresa della Serie A, la Juve comincia ad alzare il ritmo alla Continassa in vista del primo allenamento di squadra che non è ancora stato fissato ufficialmente. Sarri e i suoi collaboratori proseguono l’attività su due turni, tra mattino e pomeriggio, con gruppi numerosi che alternano lavori tecnici, atletici e tattici. Giovedì sarà tutto più chiaro sulla prossima gara in programma, sul campo del Bologna. Al momento l’ipotesi più accreditata sembrerebbe quella del 20 giugno, ma in caso di anticipo al 13 i bianconeri non si faranno trovare impreparati.