R. Rosso: "Potevo prendere il Milan. Ma era un'impresa troppo grande"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto nel corso della trasmissione C Siamo su Raisport il presidente del club biancorosso Renzo Rosso ha parlato anche del suo amato Milan: “Potevo prendere i rossoneri, ma quando sono stato contattato avevo già chiuso per il Vicenza e questa è la mia città, qui c’è la mia gente. Prendere il Milan era un’impresa troppo grande, meglio qui a Vicenza, dove possiamo esportare un modello in tutto il mondo. - conclude Rosso - Credo in questo progetto, possiamo fare grandi cose. Preferisco i nostri gironi al girone C, si gioca un calcio più professionistico per certi versi”.