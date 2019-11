Raccomandato a chi? La moglie di Davide Ancelotti lo difende

S'è discusso molto in questi giorni del ruolo di Davide Ancelotti nel Napoli. L'attuale vice-allenatore della squadra partenopea è stato messo sotto attacco nel momento più delicato della squadra perché, per parte della critica e dei tifosi, non ha il curriculum adatto per ricoprire quel ruolo, ma lo ricopre solo perché è il figlio dell'allenatore.

Oggi, a difesa di Davide Ancelotti, il giornalista di 'Sky' Alessandro Alciato ha postato due tweet: "Laureato in Scienze Motorie con miglior tesi sperimentale dell’anno accademico. Corso allenatore Uefa B con il miglior voto (137/140). Due corsi Uefa A in Germania: primo in entrambi con 13/15. Parla italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo da collaboratore di Carlo Ancelotti ha celebrato una Champions League, una Coppa del Re, un Mondiale per Club, una Supercoppa Europea, due Supercoppe di Germania, una Bundesliga #raccomandatoachi?"

La particolarità è che questi messaggi, nel pomeriggio, sono stati ricondivisi anche dalla moglie di Davide Ancelotti, che ha quindi preso pubblicamente le difese del marito.