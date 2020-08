Raggi: "Auguri di buon lavoro a Friedkin, accogliamo chi porta investimenti e lavoro"

Nel giorno del cambio di proprietà in casa Roma, non poteva mancare l'augurio di Virginia Raggi, sindaco di Roma, alla nuova proprietà giallorossa: "Auguri di buon lavoro a Dan #Friedkin e alla nuova proprietà dell’@OfficialASRoma. Accogliamo gli imprenditori che vogliono portare investimenti e creare lavoro. Le nostre società di calcio sono un patrimonio importante per i tifosi e per tutta la città".