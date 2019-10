Raiola a Napoli. Prima colloquio col club e poi in solitaria con Insigne

© foto di Alessio Alaimo

Ha fatto rumore la visita di Mino Raiola ieri al centro sportivo del Napoli. Sul tavolo il momento di Lorenzo Insigne, reduce da qualche prestazione opaca e dalla sorprendente panchina di Genk in Champions League.

Come riporta il Corriere dello Sport il manager ha prima incontrato il giocatore assieme a Carlo Ancelotti e al ds Cristiano Giuntoli e poi in solitaria. Un faccia a faccia necessario per fare il punto e ripartire in vista del nuovo tour de force che attende il Napoli.