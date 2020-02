Raiola: "De Ligt è come un Rembrandt. Sta diventando 'Ronda di Notte'"

"Paul Pogba è come un Basquiat, un artista di arte espressiva, un po' ribelle, come Paul". Mino Raiola, ospite delle colonne di SportVoetbalMagazine, parla a lungo dei suoi assistiti, ripetendo il paragone con le opere d'arte. Piuttosto impegnativo la metafora per il nuovo difensore della Juventus: "E Matthijs de Ligt è come un Rembrandt, lo sta dimostrando con le sue ultime prestazioni. Sta diventando "Ronda di Notte" e lo vedi emergere davanti ai suoi occhi. Ho sentito che starebbe facendo fatica con la Juventus, ma io vedo Matthijs crescere. È per la prima volta da solo in un club straniero, con una cultura differente, mentre lui era abituato solo a quella dell'Ajax. Lui è come una petroliera, non ci si può aspettare che svolti di novanta gradi all'improvviso. Ma lui progredisce costantemente e una volta decisa una direzione, non può più essere fermato. Il rapporto coi miei giocatori è come un click, o c'è o non c'è. E non posso lavorare sotto contratto, se non sono soddisfatto devo poter chiudere. La relazione deve essere basata su fiducia e rispetto e non si possono comprare. Ma i giocatori si fidano di me, visto che continuano ad arrivare".